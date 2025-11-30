Stefanie P. tot gefunden: Polizei gab neue Details bekannt

Eine seit dem 23. November 2025 vermisste 31-jährige Frau aus Graz wurde am Samstag tot in Slowenien aufgefunden. Wie die Polizei Steiermark mitteilte, besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Der 31-jährige Tatverdächtige, der Ex-Freund der Frau, soll laut Polizeibericht geständig sein.

Am vergangenen Sonntag war Stefanie P. nicht zu einem Termin erschienen. Seither galt die 31-jährige Grazerin - Visagistin und erfolgreiche Betreiberin eines Instagram-Kontos mit Zehntausenden Fans - als vermisst. Ihr Ex-Freund (31) wurde in Slowenien festgenommen und am Freitag den österreichischen Behörden übergeben. Polizei gab neue Infos und Details bekannt Am Sonntag-Vormittag informierte die Polizei dann über weitere Details.

Landespolizeidirektor Christian Ortner zeigte sich betroffen: "Eine solche Tat macht uns alle fassungslos." Laut Markus Haas vom Landeskriminalamt sei der 31-jährige Ex-Freund des Opfers rasch in den Fokus der Ermittlungen geraten. Nachdem ein Freund Stefanie P. am vergangenen Sonntagabend als abgängig gemeldet und einen Unfall befürchtet hatte, sei eine Polizeistreife zur Wohnung der Frau gefahren und habe dort den 31-Jährigen angetroffen. Erste Hinweise Abgesehen von "geringfügigen Blutabriebspuren an einem Türstock", habe es zunächst keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gegeben. Mit Hilfe einer Ortung wurde das Handy der Frau im Grazer Stadtteil Eggenberg, in dem die 31-jährige lebte, gefunden.

Befragungen wurden durchgeführt. Dabei soll eine Zeugin angegeben haben, den Ex-Freund von Stefanie P. bereits am Sonntagvormittag beobachtet hatte, wie er das Wohnhaus der Frau mit "einer Art Plane oder Teppich" verlassen hat. Wie die Ermittlungen zeigen, ist der 31-Jährige noch am Tag des Verschwindens der Frau nach Slowenien und später wieder zurück nach Österreich gefahren. Als am vergangenen Montag das Landeskriminalamt übernimmt, ist der Mann nicht mehr erreichbar, sein Mobiltelefon wird in der Wohnung der Mutter des 31-Jährigen gefunden. Noch am Montagabend wird der Mann in Slowenien von der Polizei festgenommen.

Verwandte verhaftet, Pkw abgebrannt Bereits am Mittwoch wurden zwei Verwandte des Ex-Freundes der Frau festgenommen. "Am Samstagvormittag wurde die Untersuchungshaft über sie verhängt", berichtet ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz auf KURIER-Anfrage. Es bestehe Verdunkelungsgefahr.