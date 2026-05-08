Stadion Graz: Warum der Umbau plötzlich billiger wird

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Die Stadt Graz ringt um den Umbau des veralteten Fußballstadions, das beide Bundesligisten SK Sturm und GAK als Heimstätte bespielen. Doch nach der Überarbeitung der Machbarkeitsstudie aus 2025 zeigt sich: Schlusspfiff wird noch lange keiner zu hören sein. Erst im Herbst 2026 könnte es einen Planungsbeschluss im Gemeinderat geben. Damit wird die Zukunft des Stadions Liebenau endgültig zum Wahlkampfthema, Graz wählt am 28. Juni. "Große Kraftanstrengung" Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Modernisierung stehen nun aber fest: 60 Millionen Euro netto darf es kosten, "das ist für uns mit großer Kraftanstrengung machbar", betont Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

Das ist gegenüber den Berechnungen aus 2025 nur noch die Hälfte, damals ging man allein für den Umbau von 120 Millionen Euro aus. Nötige Grundstückskäufe für eine Erweiterung waren in dieser Summe noch gar nicht einkalkuliert, das wären weitere 30 Millionen Euro gewesen. "Schlankes Umbaukonzept" Doch nun verständigte sich die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ mit den Fußballklubs auf ein "schlankes Umbaukonzept", wie Kahr formuliert; eines, das unter anderem keine neuen Grundstücke braucht. Das Konzept sieht allerdings weniger Zuschauerplätze als 2025 vor.

Was soll das Stadion künftig bieten? Um 60 Millionen Euro könne laut Studie keine "massive Erweiterung" stattfinden, das wäre aber möglich: Der größte Teil der bestehenden Struktur bleibe erhalten, das umfasst die Tribünen im Norden, Süden und Osten sowie das Dach

Das Stadion würde tauglich für Bundesligaspiele sowie internationale UEFA-Bewerbe.

Geplant sind 15.700 Sitzplätze (derzeit: 15.300), erweiterbar durch mobile Lösungen auf 20.100. (Studie 2025: 23.000 Plätze).

Im Hospitality- und Skyboxbereich wird es Platz für 1.700 Gäste geben.

Das Spielfeld soll abgesenkt werden, dadurch fällt der Stadiongraben weg.

Es wird Barrierefreiheit geschaffen, es kommen auch neue Sanitär- und Gastronomiebereiche. Noch in der (aus)laufenden Gemeinderatsperiode ist ein Grundsatzbeschluss geplant, der die weitere Projektentwicklung sicherstellen soll.