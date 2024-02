Wegen Hallenverbot: Jugendlicher verletzt Grazer Sportwart mit Kopfstoß

Ein noch nicht dingfest gemachter Jugendlicher hat in Graz am Samstagabend den Hallenwart einer Sportanlage schwer verletzt. Der Wart verwehrte einer Gruppe von Burschen den Eintritt in die Anlage, weil gegen sie ein Hallenverbot besteht. Darauf versetzte einer aus der Gruppe dem 55-Jährigen einen Kopfstoß und brach ihm mehrfach das Nasenbein. Die Gruppe flüchtete, zwei davon wurden bei einer Fahndung festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.