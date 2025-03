SPÖ-Mitglieder entscheiden ab Mai über Lercher als Parteichef

Bereits im November 2020 hat die steirische SPÖ die Weichen für die Direktwahl ihres Landesparteivorsitzenden gestellt, lange bevor in der Bundespartei überhaupt in diese Richtung gedacht wurde.

"Von mir wird es weiterhin eine klare Kante bei zentralen Themen wie Arbeit, Standort Steiermark, Sicherheit und Migration geben", merkte Lercher an. "Wir müssen aber auch Fehler, die passiert sind, offen ansprechen. Denn die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und Dinge zu ändern, die nicht mehr funktionieren, ist die Voraussetzung dafür, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und künftig wieder erfolgreich zu sein."

Bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag - die ersten Wahlen bereits unter der Ägide Lerchers an der Parteispitze - musste die SPÖ Verluste hinnehmen: Landesweit gab es 27,8 Prozent für die SPÖ, ein Minus von 4,1 Prozentpunkten.

Herbe Rückschläge gab es aber in manch roter Bastion: Unter anderem gab es in der Stadt Bruck an der Mur ein Minus von 23,4 Prozentpunkten, in der Stadt Leibnitz ein Minus von 20,9 Prozentpunkten - in beiden Bezirksstädten ist damit die Absolute weg.