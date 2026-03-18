Spitalsreform: Warum Bad Ischl steirische Patienten versorgen soll

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Der Aufsichtsrat der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) hat in seiner Sitzung am Mittwoch dem zwischen Land Oberösterreich und der Steiermark ausverhandelten Vertrag zur Sicherung der grenzüberschreitenden Spitalsversorgung zugestimmt. Damit trete die Vereinbarung mit 1. April in Kraft, vorausgesetzt die Gesundheitsplattform Steiermark stimmt auch zu, berichtete die OÖG in einer Presseaussendung am Mittwochabend.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Patientinnen und Patienten aus dem Bezirk Liezen, insbesondere aus dem Ausseerland, bei medizinischer Notwendigkeit Leistungen im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl in Anspruch nehmen können. Die Vereinbarung regelt detailliert, welche Leistungen erbracht und wie diese finanziell abgegolten werden. Am LKH Bad Aussee wird unter anderem die Chirurgie geschlossen. Dafür fließen Gelder für mehr Personal ins Klinikum Bad Ischl.