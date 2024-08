Wenn es zu Hause nicht mehr geht: Mädchen-WG in Graz bekommt neues Gebäude

10 bis 18 Jahre sind die Bewohnerinnen, wenn sie unter die Obhut der Expertinnen und Experten von SOS Kinderdorf kommen, haben sie schon viel Traumatisierendes erlebt: "Diese Mädchen können nicht mehr zu Hause wohnen. Oft sind die Eltern erkrankt, psychisch oder an Süchten, es gibt Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Als ersten Schritt geht es immer Stabilisierung", erklärt Thurner. Und dann darum, einen Alltag - bestenfalls mit Schulbesuch oder Ausbildungen - zu finden. Alles begleitet von Therapien und sehr viel Unterstützung.

Zwei Therapiehunde sind dabei

Mit dabei in der WG sind auch zwei Therapiehunde, die den Mächen viel Freude machen. Zwei bis drei Jahren verbringen die Mädchen in ihrem neuen Zuhause, für manche geht es mit viel Begleitung wieder zurück in ihre Familien, andere werden in die Selbstständigkeit entlassen.

Bei einigen sei auch ein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus ein Problem und wie sehr sie sozialen Medien ausgeliefert sind: "Sie sehen auf ihren Smartphones den ganzen Tag schöne und erfolgreiche Menschen, da ist der Druck riesig", so Thurner.