Sohn stach in der Oststeiermark mit Messer mehrfach auf Vater ein

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag seinem Vater im oststeirischen Feldbach während eines Streits mehrere Messerstiche verpasst und damit schwer verletzt. Die 38-jährige Mutter ging dazwischen und erlitt dabei ebenfalls Verletzungen an den Händen. Die gerufene Polizei nahm den betrunkenen Verdächtigen wenig später fest. Der Vater wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht, hieß es am Freitag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.