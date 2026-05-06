Arbeitsunfall am Semmering: Zwei Personen in Lift eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Steinhaus am Semmering wurden am Mittwochmorgen zwei Arbeiter verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr während Rückbauarbeiten, als die Beine der Betroffenen von einer mechanischen Rückhalteklappe eines Förderlifts eingeklemmt wurden. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden.

Eingeklemmte Beine unter enormer Last

Eine 32-jährige Arbeiterin aus dem Bezirk Liezen und ihr 42-jähriger Kollege aus dem Bezirk St. Johann im Pongau führten Be- und Entladearbeiten an einem mehrere hundert Meter in die Tiefe ragenden Förderlift durch. Als sich die mechanische Rückhalteklappe im Ausstiegsbereich an der Erdoberfläche öffnete, wurden die Beine beider Arbeiter eingeklemmt. Ein 56-jähriger Kollege, der den Förderlift bediente, versuchte sofort zu helfen und die Klappe wieder zu öffnen. Dies gelang jedoch erst nach einigen Sekunden, wodurch die Beine der Verunglückten kurzzeitig unter enormer Last standen.