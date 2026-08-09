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Steiermark

Schwer betrunkener Biker schleifte zwei Polizisten mit

17-Jähriger versuchte in Graz, auf dem Motorrad zu flüchten - und wurde selber verletzt.
09.08.2026, 10:59

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Zwei Polizisten sind in der Nacht auf Sonntag in Graz von einem betrunkenen 17-jährigen Motorradfahrer mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Beamten hatten versucht, den in Schlangenlinien fahrenden Burschen an einer roten Ampel aufzuhalten und hielten ihn dazu an den Armen fest. Der Biker gab plötzlich Gas und zog die Ordnungshüter mit sich, kam nach mehreren Metern aber zu Sturz. Er versuchte noch davonzulaufen und wurde von einem der Beamten zu Boden gebracht.

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Die Polizisten hatten den 17-Jährigen zuvor mit einem Zivilfahrzeug verfolgt und gaben sich laut Polizei deutlich als Exekutivbeamte an der Ampel im Grazer Stadtbezirk Geidorf zu erkennen. Da er trotz Aufforderung nicht absteigen wollte, packten ihn die Männer. Wie sich später herausstellte, war der 17-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und schwer betrunken. Der Bursch wurde durch den Sturz verletzt und ins LKH Graz eingeliefert. Die beiden Exekutivbeamten kamen ohne Blessuren davon.

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kurier.at, com  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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