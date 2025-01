Schutzzone im Grazer Volksgarten hat sich bewährt: Verlängerung bis Juli

Bei rund 50 Personen lag eine gerichtliche Aufenthaltsermittlung vor. Drogen wurden in 68 Fällen sichergestellt. In Summe waren dies etwa 1,5 Kilogramm Cannabis und geringe Mengen an Kokain, Ecstasy oder sonstigen Tabletten.

In der Schutzzone im Metahofpark wurden seit 1. Oktober an die 100 Betretungsverbote verhängt. Schwerpunktmaßnahmen will die Polizei weiterhin setzen. Die Drogenszene im Volksgarten bzw. im Metahofpark, nur wenige hundert Meter auseinanderliegend, sind wie kommunizierende Gefäße. Schärfere Kontrollen im Volksgarten sorgten bisher für eine Ausweichbewegung in den kleineren Metahofpark.