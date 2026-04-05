Zwei jugendliche Slowaken sind Sonntagfrüh in Schladming von einem Regionalzug erfasst und teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Burschen waren gegen 6.30 Uhr offenbar am Heimweg in Richtung ihres Hotels, als sie von hinten von der Lok erfasst wurden. Einer der beiden erlitt eine lebensbedrohliche Kopfverletzung und wurde von der Crew des Hubschraubers C14 ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht, der andere war laut Polizei ansprechbar und erlitt einen Schulterbruch.

Die beiden Jugendlichen waren in den frühen Morgenstunden hintereinander auf dem Gleiskörper im Ortsteil Klaus unterwegs, als sie der Zug erfasste. Während einer der beiden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen wurde, brachte die Rettung den anderen in das Diakonissenkrankenhaus Schladming.

Er gab an, dass sie keine Ortskenntnisse hatten und auch ihre Mobiltelefone nicht funktionierten. Daher seien sie auf den Gleisen gegangen. Den Zug hätten sie weder gesehen noch gehört. Die Angehörigen der Burschen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.