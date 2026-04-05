Bei dichtem Nebel sind am Karsamstag am Arlberg acht Wintersportler aus Bergnot gerettet worden, darunter vier Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Zunächst geriet eine sechsköpfige Gruppe aus Großbritannien im Gemeindegebiet von Lech über den Pistenrand hinaus, wo sie älteren Skispuren folgte. Nachdem sie auf ein US-amerikanisches Ehepaar gestoßen waren, das ebenfalls die Orientierung verloren hatte, setzten die Skifahrer einen Notruf ab.