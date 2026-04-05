Arlberg

Notruf zu Ostern: 8 Personen aus Bergnot gerettet, darunter 4 Kinder

Die zwei Gruppen hatten die Orientierung verloren. Unter den Geretteten waren vier Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren.
05.04.2026, 09:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Notruf zu Ostern: 8 Personen aus Bergnot gerettet, darunter 4 Kinder

Bei dichtem Nebel sind am Karsamstag am Arlberg acht Wintersportler aus Bergnot gerettet worden, darunter vier Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Zunächst geriet eine sechsköpfige Gruppe aus Großbritannien im Gemeindegebiet von Lech über den Pistenrand hinaus, wo sie älteren Skispuren folgte. Nachdem sie auf ein US-amerikanisches Ehepaar gestoßen waren, das ebenfalls die Orientierung verloren hatte, setzten die Skifahrer einen Notruf ab.

Tirol: Lawine am Kreuzkopf fordert einen Verletzten

Die Bergrettung Lech machte die acht Personen ausfindig und begleitete sie unter die Nebelgrenze. Da die Wintersportler bereits sehr erschöpft waren, wurden sie per Tau vom Hubschrauber geborgen und unverletzt ins Tal geflogen.

Vorarlberg
Agenturen, best  | 

Kommentare