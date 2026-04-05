Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag im Gemeindegebiet von Rappottenstein (Bezirk Zwettl) tödlich verunglückt. Der Biker kam auf der L7176 links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 20 Metern gegen eine Felsformation. Ein nachkommender Autofahrer setzte die Rettungskette in Gang, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.