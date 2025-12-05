Erstes "Sommer-Opening" in Schladming: 5 Tage, 5 Konzerte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die Leutgeb Entertainment Group veranstalten von 3. bis 7. Juni 2026 erstmals ein Sommer-Opening - nach Vorbild des alljährlichen Ski-Openings. Mit fünf Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen aus unterschiedlichen Genres sollen rund 50.000 Gäste angelockt werden. Das Line-up steht bereits: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo. Der Vorverkauf startet am 8. Dezember.

In den Stunden vor dem ersten von drei Konzerten der Backstreet Boys im Rahmen des diesjährigen Ski-Openings haben die Veranstalter ihren "nächsten Coup" bei einer Pressekonferenz im Congress Schladming vorgestellt. Veranstalter Klaus Leutgeb meinte, dass mit den nun rund 50.000 Gästen bei den Backstreet Boys Schladming das erfolgreichste Winter-Opening habe: "Nun wollen wir der erfolgreichste Sommer werden." Ziel sei es, auch im Juni 50.000 Gäste anzulocken. Vier Mal Stehplätze und einmal Sitzplatzkonzert Gelingen soll das mit den fünf Einzelkonzerten in der ersten Juni-Woche. Für die ersten vier Konzerte ist bei Stehplätzen ein Fassungsvermögen von bis zu 12.000 Zuschauern geplant. Plácido Domingo wird ein Sitzplatzkonzert werden, kündigte Leutgeb an.

Zurück zu den Backstreet Boys: Die sind laut dem Veranstalter am Donnerstag angereist und haben alle fünf noch nach Mitternacht ein Wiener Schnitzel serviert bekommen. "Sie sind gut angekommen und gut gelaunt", so Leutgeb. Auch auf der Skipiste Noch am Donnerstag sei geprobt worden. Wo genau die US-Amerikaner Quartier bezogen haben, wurde nicht verraten, aber es sei "direkt an der Piste". Und es könne durchaus sein, dass der eine oder andere aus der Boyband auch auf der Piste anzutreffen ist, meinte der Veranstalter.