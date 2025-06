Frühlingsfest: Viele Pferdestärken und doch umweltfreundlich

Was dem Ausseerland sein Narzissenfest (das am vergangenen Wochenende seine 65. Auflage hatte), ist für die Region Schladming-Dachstein das Frühlingsfest der Pferde : Dutzende blumengeschmückte Kutschen sind zu sehen, die von rund 100 Pferden gezogen werden.

Am kommenden Pfingst-Wochenende ist es wieder in Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen) so weit, Samstag (7. Juni) sowie Sonntag (8. Juni), stehen ganz im Zeichen des bereits 36. Frühlingsfestes.