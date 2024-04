Roadrunner in der Steiermark: 164 Anzeigen und 20 Kennzeichen-Abnahmen

Die Roadrunner- und Tuning-Szene fand sich Samstagnacht zu einem Treffen in der Steiermark zusammen. Rund 700 Fahrzeuge und 1.500 Personen trafen sich an verschiedenen Orten, um dann die A2 und der A9 zu befahren. Die Polizei stellte mehr als 200 Übertretungen fest, es gab 164 Anzeigen und 20 Kennzeichen-Abnahmen, hieß es in einer Aussendung am Sonntag.