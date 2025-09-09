Tödlicher Brand bei Silvesterparty: Prozess in Graz vertagt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess um den Brand in der Stern-Bar zu Silvester 2023/24 fortgesetzt worden. Bei dem Feuer starb eine Studentin, zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Betreiber des Lokals musste sich wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Feuersbrunst verantworten. Er fühlte sich nicht schuldig. Die Kellner gaben übereinstimmend an, vom Notausstieg durch ein Fenster nichts gewusst zu haben.

In der Silvesternacht begann es gegen 3 Uhr früh zu brennen. Im Eingangsbereich soll entzündliches Material gelagert gewesen sein, ein Notausgang durch ein Fenster war versperrt und das Personal soll nicht ausreichend für Brandfälle geschult worden sein, warf die Anklage dem Lokalbetreiber vor. Notausstieg am Fenster verstellt Der Eingang war gleichzeitig der Notausgang gewesen, eine weitere Fluchtmöglichkeit bestand durch die Küche. Ein Fenster, das eigentlich als Notausstieg hätte dienen sollen, war durch einen Tisch und Dekomaterial am Fensterbrett verstellt und in keiner Weise als Ausgang erkenntlich. Der Angeklagte hatte angegeben, die Behörden hätten das alles gesehen und nie beanstandet. Der Lagerraum direkt neben dem Eingang, wo Polster, Dekomaterial, Toilettenpapier und Ähnliches gelagert war, war nur durch einen Vorhang vom Eingangsbereich abgetrennt und erst nach der letzten Kontrolle durch die Behörden entstanden. "Das war bei der Kontrolle noch nicht da", warf Richterin Julia Riffel dem Wirt vor. "Das war immer da", behauptete der Angeklagte immer wieder.

Ein Gast, der an dem Abend im Lokal war und durch den Eingang flüchten konnte, gab an, er habe plötzlich aus den Augenwinkeln "etwas Helles" gesehen. "Eine Feuerwalze" Ein Gast, der an dem Abend im Lokal war und durch den Eingang flüchten konnte, gab an, er habe plötzlich aus den Augenwinkeln "etwas Helles" gesehen. Ein Freund rief "Feuer", und "innerhalb von Sekunden war es wie ein Inferno". Im Vorhaus sah er "eine Feuerwalze", konnte aber ins Freie flüchten. Ein Ohr war verbrannt, psychische Beeinträchtigungen habe er immer noch, erzählte der Zeuge.