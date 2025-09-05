Tödlicher Brand zu Silvester in Graz: "Party endete in Albtraum"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Niemand behaupte, es gehe um Absicht, stellt die Staatsanwältin gleich zu Beginn des Verfahrens klar: "Es geht um Fahrlässigkeit. Was als ausgelassene Silvesterparty begonnen hat, hat in einem Albtraum geendet." Am 1. Jänner 2024, wenige Stunden nach dem Jahreswechsel, brach in einem Lokal in der Grazer Innenstadt Feuer aus: Eine Frau aus Niederösterreich (21) starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung, zehn Menschen wurden schwer verletzt.

"Doch der tragische Ausgang wäre vermeidbar gewesen", betont die Staatsanwältin am Freitag und klagt den Wirt wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuerbrunst an. Strafrahmen: bis zu drei Jahre Haft. Brand beim Fluchtweg Das Feuer dürfte im Eingangsbereich entstanden sein; wodurch genau, ist auch fast zwei Jahre nach dem Silvesterdrama nicht klar. Vermutet wird offenes Feuer, eventuell Zigaretten oder Wunderkerzen. Doch genau dieser Teil des Lokals sei der einzige Fluchtweg gewesen, in dem zudem brennbares Material wie WC-Papier gestapelt gewesen sei.

Einen Notausstieg - ein Fenster in einem anderen Teil des Lokals - habe es zwar gegeben, berichtet die Anklägerin, aber: Davor sei ein Tisch gestanden, das Fensterbrett sei mit Dekorationsartikeln vollgepackt gewesen. Personal flüchtete durch die Küche Somit sei für die Gäste nicht erkennbar gewesen, dass sie sich durch dieses Fenster retten hätten können. Das Personal indes wusste, es konnte durch die Küche flüchten.

Der Gastronom beteuert, er sei an dem Drama nicht schuld. "Man braucht jemand, den man anklagen kann", merkt sein Verteidiger an und moniert, dass "Personen aus Ämtern" nicht angeklagt seien. Allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft noch gegen Bedienstete des Magistrats, um zu klären, ob die Überprüfungen - Stichwort Feuerbeschau - regelkonform abliefen.

Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig