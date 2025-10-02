Pkw-Lenkerin starb bei Lafnitz durch Kollision mit Lkw

Zu dem verhängnisvollen Fahrmanöver kam es am frühen Nachmittag: Gegen 13.41 Uhr war eine 69-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus Richtung Rohrbach an der Lafnitz in Fahrtrichtung Hartberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie bei Lafnitz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw eines 56-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Die 69-Jährige wurde bei dem Crash so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Der Lkw-Lenker zog sich eine Handverletzung zu und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

Die B54 war infolge des Unfalls bis etwa 17.45 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lafnitz und Pinggau, das Rote Kreuz sowie ein Notarzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.