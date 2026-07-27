Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rund einen Monat nach der Grazer Gemeinderatswahl ist bekannt geworden, dass Neos-Stadtchef Philipp Pointner aus der Partei ausgetreten ist. Landesgeschäftsführerin Lena Berner bestätigte am Montag einen Bericht der „Kleinen Zeitung“. Ob er sein Mandat im Gemeinderat annimmt, wusste sie allerdings nicht mit Sicherheit. Laut Kronen Zeitung wolle Pointner auf sein Mandat verzichten. Für die Partei sei er schon seit drei Wochen nicht erreichbar gewesen, sagte Berner zur APA.

Die Landesgeschäftsführerin sagte, dass Pointner offenbar schon Anfang Juli bei der Bundespartei seinen Austritt beantragt habe. Anschließend sei er nach und nach aus allen Gruppen auf diversen Kanälen ausgetreten. Für Berner und andere Kolleginnen und Kollegen in Graz und der Steiermark war er seit Anfang Juli auch nicht erreichbar. „Wir sind im luftleeren Raum“, gab Berner zu. Dass er sich offenbar nicht mehr beteiligen will, sei aber schon klar gewesen, als er bei den Feedback-Runden nach der Wahl nicht mehr teilgenommen hatte.

Neos: Ziele in Graz nicht erreicht Sogenannte Gemeindekoordinatorin ist die Listenzweite Verena Garber, wobei diese Funktion noch vorab direkt nach der Wahl mit Pointner abgesprochen gewesen sein soll. Sollte Pointner sein Mandat nicht annehmen, rückt für die Neos Ex-FPÖ- und Ex-KFG-Mandatar Alexis Pascuttini auf das zweite Mandat nach. „Spätestens am 27. August werden wir es wissen“, sagte Berner, denn dann findet die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats statt. Sie hofft aber noch vorher von Pointner etwas zu hören.