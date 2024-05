Pensionist stürzte bei Graz mit Pkw in Teich: Von Feuerwehrmann gerettet

Ein 81 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Freitagnachmittag mit seinem Pkw in einen Teich in Thal bei Graz gestürzt, konnte aber von Helfern gerettet werden. Ein Feuerwehrmann war zufällig in der Nähe gewesen - dieser schlug die hintere Fensterscheibe des Autos ein und barg so den Pensionisten aus dem Wagen. Der alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz-West geflogen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.