Oststeiermark: Zwei junge Männer sterben bei Motocross-Unfall

Zwei junge Oststeirer sind am Mittwochabend bei Feldbach bei einer Kollision mit ihren Motocross-Maschinen ums Leben gekommen. Die beiden - 20 bzw. 19 Jahre alt - waren zuvor mit den Motorrädern in einem Wald nahe ihrer Elternhäuser unterwegs gewesen, wie die APA berichtet. Ein Passant fand die beiden leblos auf einer Gemeindestraße.

Zu dem Unfall dürfte es kurz vor 19 Uhr im Bereich der Petersdorfstraße gekommen sein. Der Anrainer entdeckte die beiden leblos bei der Straße liegend. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Notarztteam des Roten Kreuzes sowie zwei ÖAMTC-Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle beordert.

Keine Schutzausrüstung

Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der beiden feststellen. Sie hatten am Körper keinerlei Schutzausrüstung oder Protektoren getragen. Lediglich bei einem wurde ein Schutzhelm gefunden, dieser war schwer beschädigt. Zudem waren die Bikes nicht für den Verkehr zugelassen.