16-Jähriger stirbt bei Frontalcrash in der Steiermark

Ein 16-Jähriger ist Dienstagfrüh bei einer Kollision zweier Pkw im oststeirischen Weiz ums Leben gekommen.

Eine 20-Jährige war kurz nach 5 Uhr auf der Rechberg Straße (B64) in Richtung St. Ruprecht an der Raab unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den Wagen einer 42-Jährigen stieß, die ihren Sohn am Beifahrersitz mit hatte.

Der Bursche wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, hieß es seitens der Polizei.

Straße war gesperrt

Die 42-jährige Mutter aus dem Bezirk Weiz wurde verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Die Unfallverursacherin, sie kommt ebenso aus dem Bezirk Weiz, kam mit leichten Verletzungen davon. Der Verkehr auf der B64 war für die Aufräumarbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.