Sekundenschlaf: Pferdeanhänger auf A2 umgestürzt

Ein Pferdeanhänger ist am Sonntag auf der Südautobahn (A2) bei Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung) umgekippt. Der Lenker dürfte aufgrund eines Sekundenschlafs die Leitschiene touchiert und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Die beiden Pferde, die sich im Anhänger befanden, wurden an Ort und Stelle von einem Tierarzt untersucht, blieben jedoch ebenso wie der 71-jährige Fahrer unverletzt, berichtete die Polizei.