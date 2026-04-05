Explosion bei Osterfeuer: Mann (30) im Gesicht getroffen

Eine explodierende Dose Bremsreiniger hat bei einem Osterfeuer im steirischen Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) einen 30-Jährigen im Bereich des Auges getroffen und verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Wer die Dose zuvor ins Feuer geworfen hatte, ist noch unklar, hieß es am Ostersonntag seitens der Polizei. Von den anwesenden Personen konnte bisher niemand genauere Angaben dazu machen.

Bei dem Osterfeuer waren Samstagabend mehrere Gäste anwesend. In der Nähe des Feuers wurde auch Karbid gezündet. Es handelt sich dabei um ein in Teilen von Österreich verbreitetes traditionelles Osterschießen. Um den Sicherheitsabstand zum Karbidrohr einzuhalten, wurde eine Lunte mit dem Bremsreiniger auf dem Boden gezogen.