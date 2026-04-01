Osterfeuer im Burgenland: Was erlaubt ist - und was nicht

Das traditionelle Osterfeuer gehört für viele Menschen im Burgenland einfach zum bevorstehenden Fest dazu. Meist werden sie von Jugendorganisationen geplant, oft mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr. So beispielsweise auch in Jois, wo die Joiser Jugend am kommenden Samstag im Anschluss an die Auferstehungsmesse ein großes Feuer entzünden will (circa um 21.30 Uhr am Pfarrgelände hinter der Herz-Jesu Kirche).

Die Joiser Jugend hat die Burgenländische Verbrennungs-Ausnahme-Verordnung bestimmt schon genau studiert - sie regelt, welche Vorschriften beim Abbrennen von Brauchtumsfeuern gelten.

Hier die wichtigsten Punkte: Erlaubt sind Osterfeuer in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag oder von Karsamstag auf Ostersonntag (3. bis 5. April), alternativ auch an den Wochenenden davor oder danach. Das letzte Osterfeuer kann heuer demnach am 12. April legal abgebrannt werden. Bei schlechten Luftwerten kann das Abbrennen kurzfristig untersagt werden.

auf oder von auf (3. bis 5. April), alternativ auch an den Wochenenden davor oder danach. Das letzte Osterfeuer kann heuer demnach am 12. April legal abgebrannt werden. Bei kann das Abbrennen kurzfristig untersagt werden. Es dürfen ausschließlich trockene, unbehandelte biogene Materialien verbrannt werden. Lackiertes Holz, Abfälle oder Müll sind laut den Vorgaben nicht zulässig .

verbrannt werden. sind laut den Vorgaben . Während des gesamten Abbrennens muss eine volljährige Aufsichtsperson anwesend sein.

anwesend sein. Die Windgeschwindigkeit darf 20 km/h nicht überschreiten.

darf nicht überschreiten. Ein Mindestabstand von 25 Metern zu Gebäuden ist einzuhalten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Büro LH-Stv.in Haider-Wallner Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner Wallner appelliert an Bürgerinnen und Bürger, die Vorschriften bei Osterfeuern einzuhalten.

Die Landesregierung betont, dass das Brauchtum nicht zweckentfremdet werden darf: Osterfeuer seien keine Gelegenheit zur illegalen Müllentsorgung. Vielmehr gehe es um das bewusste Pflegen einer jahrhundertealten Tradition – im Einklang mit Natur und Mitmenschen. Hohe Geldstrafen bei Verstößen Unsachgemäß entzündete Feuer können erhebliche Mengen an Feinstaub freisetzen. Studien zeigen, dass das Verbrennen von feuchtem Holz oder Abfällen deutlich höhere Schadstoffbelastungen verursacht – mitunter ein Vielfaches dessen, was im Straßenverkehr entsteht. Bei Verstößen sind Geldstrafen von bis zu 3.630 Euro möglich.