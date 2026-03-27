Wie wichtig Ostern den Österreichern ist – und wie viel ausgegeben wird

52 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist Ostern wichtig, vor allem für Frauen und die ländliche Bevölkerung hat das kirchliche Fest eine hohe Bedeutung. Für 58 Prozent spielen Brauchtümer und Traditionen eine große Rolle.

Anders als Weihnachten, das bei vielen Leuten Stress verursacht, kommt das Osterfest großteils ohne diese unangenehme Begleiterscheinung aus: Nur drei Prozent sind im Vorfeld sehr, 18 Prozent etwas gestresst, ergab ein aktueller IMAS-Report. Drei Viertel der Österreicher sehen Ostern relativ entspannt entgegen.

Im Durchschnitt versammeln sich 5,5 Personen zum Nesterl suchen und Eier pecken, nur zwei Prozent sind zum höchsten Fest des christlichen Kirchenjahres allein, 15 Prozent feiern mit sieben oder mehr anderen Personen.