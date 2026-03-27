Wie wichtig Ostern den Österreichern ist – und wie viel ausgegeben wird
52 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist Ostern wichtig, vor allem für Frauen und die ländliche Bevölkerung hat das kirchliche Fest eine hohe Bedeutung. Für 58 Prozent spielen Brauchtümer und Traditionen eine große Rolle.
Anders als Weihnachten, das bei vielen Leuten Stress verursacht, kommt das Osterfest großteils ohne diese unangenehme Begleiterscheinung aus: Nur drei Prozent sind im Vorfeld sehr, 18 Prozent etwas gestresst, ergab ein aktueller IMAS-Report. Drei Viertel der Österreicher sehen Ostern relativ entspannt entgegen.
Im Durchschnitt versammeln sich 5,5 Personen zum Nesterl suchen und Eier pecken, nur zwei Prozent sind zum höchsten Fest des christlichen Kirchenjahres allein, 15 Prozent feiern mit sieben oder mehr anderen Personen.
Knapp ein Viertel nutzt die sozialen Medien für die Planungen von Osteraktivitäten, Dekoration, Rezepten oder Geschenkideen, mehr als die Hälfte nehmen diese Inspirationsquelle nicht in Anspruch. IMAS befragte 1.011 Personen, statistisch repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren, in persönlichen Interviews im Februar 2026.
Die Feierlichkeiten rund um Hase, Lamm und Eier lassen sich die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 151 Euro kosten - zu Weihnachten wird deutlich mehr ausgegeben. Eingekauft wird eher stationär denn online. 59 Prozent erstehen die Ostersachen ausschließlich im Geschäft, drei Prozent nur online, 31 Prozent sowohl als auch und acht Prozent machten keine Angabe.
Rund 60 Prozent spüren beim Kauf der Präsente die aktuellen Krisen und die Teuerung, ein Drittel besorgt die Geschenke für die Feiertage davon unbeeinflusst. Ein Fünftel der Landsleute hat seine Besorgungen zwei bis drei Wochen vor Ostern abgeschlossen, knapp ein Viertel eine Woche vorher, 18 Prozent weniger als eine Woche vor dem Fest und sieben Prozent erst direkt zu Ostern. Früher sind nur zehn Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mit den Vorbereitungen dran.
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