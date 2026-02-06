Operationen am LKH Bad Aussee abgesagt: Nun Lösung für Betroffene

Positive Nachrichten gibt es von der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) für jene Patientinnen und Patienten, deren Termin für orthopädische Eingriffe am LKH Bad Aussee abgesagt wurde: Ihnen werden Ersatztermine binnen sechs bis acht Wochen in anderen steirischen Spitälern zugesagt.

Hintergrund ist eine Dienstanweisung der KAGES-Leitung vom Mittwoch, wonach in dem Ausseer Krankenhaus nur noch Akutfälle im Oprthopödie-Bereich operiert werden dürfen.