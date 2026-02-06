Operationen am LKH Bad Aussee abgesagt: Nun Lösung für Betroffene
Positive Nachrichten gibt es von der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) für jene Patientinnen und Patienten, deren Termin für orthopädische Eingriffe am LKH Bad Aussee abgesagt wurde: Ihnen werden Ersatztermine binnen sechs bis acht Wochen in anderen steirischen Spitälern zugesagt.
Hintergrund ist eine Dienstanweisung der KAGES-Leitung vom Mittwoch, wonach in dem Ausseer Krankenhaus nur noch Akutfälle im Oprthopödie-Bereich operiert werden dürfen.
Das hatte mit einem Vorfall in der vergangenen Woche zu tun, wo eine Patientin mit einer Beinverletzung in das LKH Rottenmann gebracht wurde, statt in Aussee operiert zu werden: Dort seien laut KAGES nämlich wegen geplanter orthopädischer Eingriffe von Privatordinationen aus Salzburg und Oberösterreich keine Kapaziäten frei gewesen.
Welche Lösung gibt es?
31 Operationen mussten nach der Anweisung abgesagt werden. Am Freitag gab die KAGES bekannt, dass für die Betroffenen nun eine Lösung gefunden werden konnte:
8 Eingriffe - Athroskopien - können weiterhin am Standort Bad Aussee durchgeführt werden.
23 Operationen können am Orthopädischen Zentrum des LKH Murtal / Standort Stolzalpe oder in der Klinik der Diakonissen (Schladming) erfolgen.
"Wir übernehmen am LKH Murtal, Standort Stolzalpe einen Großteil der geplanten orthopädischen Operationen des Standortes Bad Aussee. Die betroffenen Patientinnen und Patienten werden zeitnah von uns kontaktiert, um die Eingriffe für die kommenden sechs bis acht Wochen zu koordinieren", versichert Primaria Nina Hörlesberger, Leiterin der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie an den Standorten Judenburg und Stolzalpe.
Auf bereits geplante Eingriffe am Standort Stolzalpe selbst habe das keine Auswirkung, hieß es weiter.
