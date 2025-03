In zwei Wochen findet die nächste reguläre Landtagssitzung in der Steiermark statt. Da sollte dann schon der Nachfolger oder die Nachfolgerin Barbara Eibinger-Miedls angelobt werden: Die 44-Jährige rückt bekanntlich in die Bundesregierung auf, sie ist neue Staatssekretärin der ÖVP im Finanzministerium.