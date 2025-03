NS-Gauleiter Uiberreither und sein verborgenes Leben in Deutschland

Zur Rechenschaft als NS-Verbrecher gezogen wurde Uiberreither nie. Er tauchte 1947 in Deutschland unter, in Sindelfingen in Baden-Württemberg und wurde Friedrich Schönharting.

Wie konnte ein NS-Gauleiter einfach von der Bildfläche verschwinden? Das ist ein historisches Puzzle, das der emeritierte Grazer Uni-Professor Karner in einer Biografie zusammenzusetzen versucht. „Sein zweites Leben in Deutschland liegt im Schatten“, überlegt Karner. „Deshalb ist die Beantwortung vieler Fragen über ihn schwer.“

Nur wenige Stunden, bevor die Rote Armee am 9. Mai 1945 in Graz einmarschierte, floh Uiberreither aus der Stadt. Wenige Wochen später wurde er von den Briten verhaftet. Bei den Nürnberger Prozessen war er Zeuge der Verteidigung unter anderem für Hermann Göring , sollte wegen der NS-Verbrechen nach Jugoslawien abgeschoben und vor ein Militärgericht gestellt werden.

Während der Kärntner Gauleiter Friedrich Rainer in Jugoslawien zum Tode verurteilt und Uiberreithers Frau Käte von einem Grazer Volksgericht zu mehreren Monaten Kerker verurteilt worden ist, wurde er selbst nie vor Gericht gestellt: Er entkam seiner Auslieferung durch Flucht aus dem US-Camp in Dachau im Mai 1947.

Wechsel zu Leben 2. In Sindelfingen fand der Österreicher einen Posten in einer Kühlgerätefirma. Der Eigentümer dankte ihm wohl so für die Hilfe, die Uiberreither seinem Bruder in einem Alliierten-Camp zukommen ließ. Man war befreundet mit dem Oberbürgermeister, besuchte Gottesdienste – ein angepasstes Leben, beinahe bieder.

Erst Ende der 1980er-Jahre bekam das Konstrukt Risse, weil ein pensionierter Lehrer Gerüchten nachging, dass in dem Werk ein Ex-Nazi-Bonze gearbeitet habe. In den späten 2000er-Jahren schrieben Grazer Historiker einen Bericht über Uiberreithers Leben in Sindelfingen und trieben Zeitzeugen auf.

Doch da war der ehemalige Gauleiter schon lange tot: Er starb 1984.

Stefan Karner: „Gauleiter Uiberreither. Zwei Leben“, Leykam, Universitätsverlag

512 Seiten, 39 Euro