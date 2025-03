Kickls Kletterroute sabotiert: FPÖ brachte Anzeige ein

Am Wochenende waren Fotos von Aktivisten aufgetaucht, die die Kletterroute "Geheimer Schob" am Hochschwab in der Steiermark offenbar sabotiert haben. Die Route "Geheimer Schwob" wurde 2020 von drei Bergsteigern als erstes begangen und mit Haken versehen - unter den dreien war damals Kickl.

"Faschisten aus dem Gebirge jagen"

Die Fotos der Aktivisten waren mit einer Begründung versehen: "Faschisten aus dem Gebirge jagen", hieß es auf der Website, auf der die Bilder am Wochenende an die Öffentlichkeit kamen. Es wird kritisiert, dass Kickl den Hochschwab mit einer Erstbegehung für seine Selbstinszenierung missbrauche. "Und weil wir uns entschlossen gegen seine rechte Ideologie stellen, haben wir uns dafür entschieden, seine Route 'Geheimer Schwob' an den Rauchtalplatten im Hochschwab zu entfernen."

1.000 Euro für Hinweise

Nachdem die Beschädigung von den Alpinpolizisten bestätigt wurde, nahm auch das LSE die Ermittlungen auf, denn aufgrund der Inhalte auf der Website liegt eine politisch motivierte Tat nahe. Das prüfen nun die Ermittler, während die freiheitlichen Landtagsabgeordneten in der Steiermark 1.000 Euro für sachdienliche Hinweise an die Polizei auslobten und von einem "unglaublichen Vandalenakt" sprachen. "Es kann doch nicht sein, dass Kletterrouten von Linksextremen brutal zerstört werden. Diese Tat hätte auch andere Kletterer massiv gefährden können. Unserer Auffassung nach müssen die Täter mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden. Es handelt sich hierbei um keinen 'Protest', sondern um eine schwerwiegende Straftat." so der steirische FPÖ-Klubobmann Marco Triller in einer Aussendung.