Narzissenkönigin gekürt: Das sind die neuen Hoheiten

Beim 66. Narzissenfest im Ausseerland hat Donnerstagabend Lokalmatadorin Lisa Kummer aus Bad Aussee die Wahl zur Narzissenkönigin gewonnen.

Vor etwa 300 Gästen setzte sie sich im Kur- & Congresshaus gegen Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner durch, die nun im kommenden Jahr ihre Prinzessinnen sein werden. Zusammen werden die Hoheiten das Narzissenfest und das Ausseerland Salzkammergut repräsentieren.