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Steiermark

Narzissenkönigin gekürt: Das sind die neuen Hoheiten

Der Höhepunkt des 66. Nsarzissenfestes ist der Stadtkorso am Sonntag in Bad Aussee.
29.05.2026, 13:10

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Drei junge Frauen in Tracht mit Blumenkränzen und Schärpen halten Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „Narzissenkönigin“ und „Narzissenprinzessin“.

Beim 66. Narzissenfest im Ausseerland hat Donnerstagabend Lokalmatadorin Lisa Kummer aus Bad Aussee die Wahl zur Narzissenkönigin gewonnen.

Vor etwa 300 Gästen setzte sie sich im Kur- & Congresshaus gegen Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner durch, die nun im kommenden Jahr ihre Prinzessinnen sein werden. Zusammen werden die Hoheiten das Narzissenfest und das Ausseerland Salzkammergut repräsentieren.

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"Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich Königin bin. Es ist ein wundervolles Gefühl", sagte Kummer nach der Kür. Die Wahl der Hoheiten Donnerstagabend war der Auftakt des größten Blumenfestes Österreichs.

Höhepunkt ist am Sonntag der Stadtkorso in Bad Aussee, bei dem diesmal 24 Figuren, alle gesteckt aus Millionen von Narzissenblüten, ausgestellt und bewertet werden.

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