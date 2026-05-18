Mürztal: Jugendgruppe verabredete sich zu Gewaltattacken

Die Polizei hat im obersteirischen Mürztal eine jugendliche Tätergruppe ausgeforscht, die im Dezember 2025 mehrere Personen vor Lokalen gezielt provoziert, angegriffen und verletzt hat. Die neun Verdächtigen zwischen 16 und 18 Jahren müssen sich wegen neun teils schweren Körperverletzungen sowie Nötigung und Sachbeschädigungen verantworten.

Die neun waren relativ rasch ausgeforscht, so die Landespolizeidirektion am Montag. Die Burschen gestanden ihre Taten weitgehend.

Ermittler der Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal waren sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle tätig geworden und konnten im Dezember vergangenen Jahres in der Nacht des letzten bekannt gewordenen Angriffs erste Festnahmen vornehmen.

Verabredet, um Personen zu attackieren

Die neun hatten sich teils über Messenger-Dienste und soziale Medien verabredet, um gezielt Personen anzugreifen. Die ersten Angriffe erfolgten in der Nacht auf den 13. Dezember des Vorjahres vor einem Tanzlokal in St. Marein im Mürztal. Dabei wurden mehrere Personen ohne ersichtlichen Grund attackiert und teils schwer verletzt.