Festnahme in Graz: Ungar wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht
Ein wegen vorsätzlicher Tötung, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung gesuchter 38-jähriger Ungar ist am Dienstag in Graz von Ermittlern des Tiroler Landeskriminalamtes festgenommen worden.
Der Mann soll in Österreich mehrere Wohnsitze - unter anderem in Tirol - gehabt haben, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Daher wurde der Ungar in Zusammenarbeit von Ermittlern aus Innsbruck, München und Graz gesucht und in der steirischen Landeshauptstadt entdeckt.
Taten in Ungarn ereignet
Dort wurde er schließlich am frühen Abend nach monatelangen Ermittlungen aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Die Taten sollen sich demnach in Ungarn ereignet haben, er wurde deswegen seit Oktober 2025 gesucht. Bei seiner Festnahme gab der Mann indes falsche Personendaten an. Er wurde jedoch anhand seiner Fingerabdrücke "einwandfrei" als der Gesuchte identifiziert, hieß es. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
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