Festnahme in Graz: Ungar wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht

Ein wegen vorsätzlicher Tötung, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung gesuchter 38-jähriger Ungar ist am Dienstag in Graz von Ermittlern des Tiroler Landeskriminalamtes festgenommen worden.

Der Mann soll in Österreich mehrere Wohnsitze - unter anderem in Tirol - gehabt haben, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold der APA. Daher wurde der Ungar in Zusammenarbeit von Ermittlern aus Innsbruck, München und Graz gesucht und in der steirischen Landeshauptstadt entdeckt.