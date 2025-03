Wie die KI eine Zeitreise durch den kaiserlichen Beamtenapparat ermöglicht

Wie hieß Kaiser Franz Josefs Apotheker ? Wer durfte sich k. & k. Zuckerbäcker nennen, wer war in der Kriegsmarine und überhaupt: Wie viele Beamte dienten unter Maria Theresia ? Und wie viele Frauen waren in der Monarchie als Beamtinnen tätig?

Mittlerweile ist der Schematismus zwar eingescannt und somit online abrufbar, doch was fehlt, ist eine Suchfunktion.

Fragen, die mit einem Blick in das jährlich neu aufgelegte Hof- und Staatshandbuch – auch Schematismus genannt – durchaus zu beantworten wären. Denn dieses Verzeichnis reicht Jahrhunderte zurück und umfasst gut und gern 200.000 Namen samt Titeln und Funktionsbeschreibungen.

Das bedeutet, dass zwar jeder Interessierte über die Homepage der Nationalbibliothek Einsicht nehmen kann, sich aber durch digitalisierte Seiten blättern muss – allerdings sind das insgesamt rund 150.000.

Diese Lücke soll nun ein Forschungsprojekt der Uni Graz schließen, auch mithilfe Künstlicher Intelligenz: Denn angesichts der Masse an Daten wäre so ein Unterfangen allein durch herkömmliche Software nur in '"mühevoller, jahrzehntelanger Arbeit" zu bewerkstelligen, wie es vom Team um Wolfgang Göderle, Roman Kern und David Fleischhacker heißt.