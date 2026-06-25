Mann stach auf Lebensgefährtin ein: 66-Jährige in Lebensgefahr

Ein 68-Jähriger im obersteirischen Niederwölz (Bezirk Murau) dürfte Mittwochabend seine 66-jährige Lebensgefährtin attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Danach sprang er offenbar mit Suizidabsicht vom Balkon und erlitt dabei multiple Verletzungen.

Nachbarn, die Lärm gehört hatten, halfen dem Opfer. Der Mann dürfte laut ersten Erhebungen auf sie eingestochen haben, hieß es Donnerstagfrüh in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Beide im Spital

Nachbarn hatten gegen 19.45 Uhr eine Auseinandersetzung gehört und wenig später sowohl das verletzte Opfer als auch den mutmaßlichen Angreifer entdeckt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Erhebungen sind laut Polizei nötig.