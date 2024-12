Leoben: Leichnam nach Brand in Einfamilienhaus entdeckt

In einem Einfamilienhaus im obersteirischen Leoben ist nach einem Brand in der Nacht auf Dienstag ein Leichnam entdeckt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es könnte sich dabei um die im Haus gemeldete Person - vermutlich eine Frau - handeln, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage.

Der Brand war in der Früh gelöscht. Der Leichnam wurde am Nachmittag obduziert, ein Ergebnis könnte am Abend vorliegen, hieß es. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar.

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte kurz nach Mitternacht, bei dem laut Bereichsfeuerwehrverband Leoben "ausgedehnten Zimmerbrand" mussten die Einsatzkräfte unter schwierigen Bedingungen und mit schwerem Atemschutz vorgehen. Die Flammen wurden unter Einsatz mehrerer Löschleitungen unter Kontrolle gebracht. Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute dann auf eine leblose Person.