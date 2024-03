Lehrerin soll drei Acht- und Neunjährige im Turnunterricht gewürgt haben: Geldstrafe

Die Rede ist von einer 57-jährigen Sportinstruktorin, die auf selbstständiger Basis im Rahmen eines Projekts seit einigen Jahren Turnstunden in Schulen hält. Laut Kleine Zeitung wurde der Frau nun der Prozess am Bezirksgericht Weiz gemacht, da sie drei Buben im Alter von acht und neun Jahren während des Unterrichts in einer Volksschule verletzt haben soll.