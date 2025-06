Wechsel an Spitze der Landeshauptleute: Kunasek folgt Haslauer

Die beiden Landeshauptmänner dieser Bundesländer, Wilfried Haslauer und Mario Kunasek , posieren vor der See- und Bergkulisse, rücken auf Zuruf von Fotografen und Kameraleuten ein, zwei Schritte nach rechts und halten ein rotes Staffelholz in die Höhe: Die Steiermark übernimmt am Dienstag, 1. Juli, den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz von Salzburg.

Peitschen knallen über dem Grundlsee, der Brauchtum des Schnalzens ist sowohl in Salzburg als auch in der Steiermark verbreitet, Folklore verbindet.

Das Motto "Starke Länder, sichere Zukunft" gibt Kunasek als Motto für seine sechs Monate an der Spitze der Landeshauptleute aus, ehe er mit 1. Jänner 2026 an den ÖVP-Tiroler Landeschef Anton Mattle übergibt. Schwerpunkt Sicherheit "Sichere Schule" sei ein Punkt davon, auch unter dem Eindruck des Amoklaufes in Graz am 10. Juni. "Wir werden in der Steiermark Maßnahmen erarbeiten", kündigt Kunasek an, "damit die Schule ein sicherer Ort wird." Diese Erkenntnisse wolle er, ebenso wie das neue Deregulierungsgesetz, das demnächst für die Steiermark präsentiert werde, in die LH-Konferenz tragen. Den von Haslauer begonnenen Reformprozess werde er "selbstverständlich fortführen".

Er freue sich "sehr, dass Landeshauptmann Kunasek so gut in der Landeshauptleutekonferenz angekommen ist", lobt denn auch der Salzburger Wilfried Haslauer. Und der Steirer versichert, "alle, die dort dabei sind, arbeiten an einem politischen Ziel. Parteipolitische Interessen sind hier zweitrangig." 12 Jahre Landeschef Nach eineinhalb Stunden ist das offizielle Prozedere vorbei, Kunasek überreicht seinem Vorgänger Haslauer einen kleinen Koffer mit Steiermark-Logo, denn künftig werde der Salzburger ja mehr Zeit für Reisen haben. "Nach sechs Monaten Landeshauptmann-Dasein kann ich nachvollziehen, was das heißt, wenn man das lang macht", überlegt Kunasek. Haslauer war insgesamt 12 Jahre lang Landeschef in Salzburg.