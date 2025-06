Edtstadler statt Haslauer: Hofübergabe in der Salzburger ÖVP

Ein politischer Generationenwechsel wird am Samstag mit dem Landeskongress der Salzburger Volkspartei vollzogen: Wichtigster Punkt dabei ist die Wahl der früheren Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler zur neuen Landesparteiobfrau. Sie folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Anfang des Jahres seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler im Landtag dann auch zur neuen Landeshauptfrau gewählt.

Geplant war die innerparteiliche Hofübergabe schon für den 13. Juni, nach dem Grazer Amoklauf hat die Partei den Kongress aber verschoben. De facto führt Edtstadler die ÖVP Salzburg ohnedies schon seit dem 1. Februar, denn seit diesem Tag ist sie geschäftsführende Landesparteiobfrau. Die 44-Jährige ist die erste Frau an der Spitze der Partei.

"Es war mein Bestreben, die ÖVP Salzburg ganz stark als bürgerliche Partei zu positionieren", zog Haslauer vor den rund 700 Gästen in der Flughafen-Halle Bilanz. "Basierend auf einem christlichem Menschenbild und zweitens der Aufklärung, Vernunft, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit."

Haslauer, der elf Jahre Landeshauptmann und 21 Jahre Parteichef war, ist überzeugt: "Wir haben für Salzburg geschafft: Die Verwurzelung im Land ist mindestens genauso fest wie 2004. Wir sind aber auch weltoffener geworden. Die Kombination ist unser Erfolgsrezept." Dieses würde auch seine Nachfolgerin Edtstadler verkörpern: "Du kennst die kleine Welt und die große Welt."

Baustein des Parlaments als Geschenk für Haslauer

Bundesparteichef Bundeskanzler Christian Stocker ging in seinen Grußworten kurz auf die geopolitische Lage ein und sprach von einer gefährlichen Kombination aus Reichtum, Wohlstand und Schwäche. Für die Zukunft kündigte er an, dass "wir uns von vielem verabschieden werden müssen, was wir uns in der Vergangenheit geleistet haben". Förderungen müssten wieder die Ausnahme und nicht die Regel sein.