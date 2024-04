Beute im Wert von 10.000 Euro: 14-jährige Serien-Ladendiebin festgenommen

Die Polizei hat in Graz eine 14-Jährige festgenommen, die bei zahlreichen Ladendiebstählen Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen haben soll.

Die Jugendliche gab zu, seit dem Volksschulalter immer wieder gestohlen zu haben, weil sie kein Taschengeld bekommen habe. Sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, außerdem wurde eine Meldung an das Amt für Jugend und Familie erstattet, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Mädchen zückte Taschenmesser und flüchtete

Bereits am Dienstagabend war das Mädchen von Mitarbeitern eines Drogeriemarktes auf frischer Tat bei einem Diebstahl erwischt worden. Bei der Befragung durch die Angestellten zückte die 14-Jährige plötzlich ein Taschenmesser, bedrohte die Mitarbeiter und flüchtete. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Später an diesem Abend wurde die Fassade des Geschäfts mit Farbe besprüht. Bei den folgenden Ermittlungen wurde schließlich die Jugendliche als Täterin ausgeforscht.