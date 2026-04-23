Koralmbahn und Klimatickets: Politiker kämpfen gegen ÖBB-Regel

Politiker aus Kärnten und der Steiermark machen sich gegen das sogenannte Stückelungsverbot der ÖBB stark. Es besagt, grob vereinfacht, dass zwei regionale Klimatickets nicht einfach aneinandergereiht werden dürfen. 2 Klimatickets sind nicht genug Das fiel bisher nicht wirklich auf, mit der Eröffnung der Koralmbahn Mitte Dezember 2025 aber dann doch ins Gewicht: Passagiere aus den beiden Bundesländern, die der neue Koralmtunnel nun direkt verbindet, brauchen eine zusätzliche Fahrkarte - auch wenn sie jeweils ein Klimaticket für die Steiermark und eines für Kärnten besitzen.

Die ÖVP-Landesparteiobleute der beiden Bundesländer, Manuela Khom (Steiermark) und Martin Gruber (Kärnten), starteten am Donnerstag eine offizielle Petition, um Unterschriften gegen das Stückelungsverbot zu sammeln. "Neue Hürden für Pendler" "Während der Süden Österreichs mit der Koralmbahn infrastrukturell wie wirtschaftlich enger zusammenwächst, stehen viele Pendlerinnen und Pendler, die von der Verbindung eigentlich profitieren sollten, vor neuen Hürden", begründeten sie.