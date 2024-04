"Ihr Sohn sitzt in Haft": Grazerin vereitelte Kautionstrick

Vergangenen Donnerstag hatte bereits ein älterer Steirer eine hohe Summe durch angebliche Polizisten verloren. Durch die laut Exekutive mediale Berichterstattung war die Frau sensibilisiert. Das Landeskriminalamt warnte am Sonntag vor einer anhaltenden Welle an Anrufen falscher Beamter.

Die 53-Jährige wurde am Freitagnachmittag von einem sogenannten "Keiler" telefonisch kontaktiert und mit der Ansage: "Ihr Sohn hatte einen Verkehrsunfall. Er sitzt nun in Haft. Um ihn freizukaufen, müssen sie Geld bezahlen" unter Druck zu setzen versucht.

Betrüger in Gespräch verwickelt

Die Frau reagierte vorbildlich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie verwickelte den "Keiler" in ein Gespräch und verständigte über ihr Mobiltelefon die echte Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Andritz konnten so Erkenntnisse über die Täter gewinnen, letztlich blieb es beim Betrugsversuch.