Steiermark

"Sind immer mehr geworden": 23 Katzen in Mini-Wohnung gehalten

Die Tiere wurden in einer 30-Quadratmeter-Wohnung gehalten, ihr Besitzer war überfordert. Die Katzen wurden ins Tierheim nach Graz gebracht.
Elisabeth Holzer-Ottawa
20.03.2026, 11:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Kätzchen, ein getigertes und ein rot-weißes, sitzen auf einem Regal.

23 Katzen hielt ein Steirer in einer nur 30 Quadratmeter kleinen Wohnung und war damit sichtlich überfordert: Der Aktive Tierschutz Steiermark holte die Katzen im Alter von wenigen Monaten bis vier Jahren aus Ilz ab und brachte sie ins Tierheim nach Graz.

In der "Arche Noah" werden sie nun versorgt, bis sie auf gute Plätze vermittelt werden können.

Tierheim ruft um Hilfe: Schwer verletzte Katzen nach Unfällen

Die Landesveterinärbehörde forderte die Tierrettung an; der Katzenbesitzer sei "sehr freundlich und hilfsbereit" gewesen, hieß es am Freitag. Er habe versucht, sich um seine Tiere zu kümmern, aber es seien "immer mehr" geworden: Tatsächlich war keiner der Kater kastriert.

Tiere sind gut genährt

Die Tiere seien trotz der Umstände "gut genährt" und hätten "bei der ersten Untersuchung erfreulicherweise keine groben gesundheitlichen Auffälligkeiten" gezeigt, teilte die "Arche Noah" mit.

Welpe bei Minusgraden vor Grazer Tierheim ausgesetzt

Ihr früherer Besitzer habe auf ihre Rückgabe aber verzichtet.

Sobald sich der stabile Gesundheitszustand bestätige, würden die Katzen zur Vergabe bereit sein, gerechnet wird mit rund vier Wochen. Dann werden sie auf der Homepage der "Arche Noah" präsentiert.

Graz
kurier.at, eh  | 

Kommentare