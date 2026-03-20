"Sind immer mehr geworden": 23 Katzen in Mini-Wohnung gehalten

23 Katzen hielt ein Steirer in einer nur 30 Quadratmeter kleinen Wohnung und war damit sichtlich überfordert: Der Aktive Tierschutz Steiermark holte die Katzen im Alter von wenigen Monaten bis vier Jahren aus Ilz ab und brachte sie ins Tierheim nach Graz. In der "Arche Noah" werden sie nun versorgt, bis sie auf gute Plätze vermittelt werden können.

Die Landesveterinärbehörde forderte die Tierrettung an; der Katzenbesitzer sei "sehr freundlich und hilfsbereit" gewesen, hieß es am Freitag. Er habe versucht, sich um seine Tiere zu kümmern, aber es seien "immer mehr" geworden: Tatsächlich war keiner der Kater kastriert. Tiere sind gut genährt Die Tiere seien trotz der Umstände "gut genährt" und hätten "bei der ersten Untersuchung erfreulicherweise keine groben gesundheitlichen Auffälligkeiten" gezeigt, teilte die "Arche Noah" mit.