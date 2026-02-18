von Gernot Heigl Anhand akribischer Polizeiarbeit konnten Kriminalisten die letzten Stunden von Stefanie P. rekonstruieren. Die Grazerin wurde Ende 2025 tagelang gesucht, konnte aber nur noch tot gefunden wurden: Sie wurde Opfer eines Verbrechens, als verdächtig gilt ihr Ex-Freund. Er sitzt in U-Haft. So feierte die Influencerin am 22. November 2025 ab circa 22 Uhr in einem Grazer Lokal den Geburtstag einer Freundin mit burgenländischen Wurzeln. Am nächsten Tag gegen 3 Uhr früh schickte sie davon einer Bekannten ein kurzes Video per Snapchat.

Rund drei Stunden später verließ sie das Lokal und fuhr per Taxi zu ihrer Wohnung. Um 6.38 Uhr unterhielt sie sich per WhatsApp mit einer Freundin. Um 07.06 Uhr folgte eine Sprachnachricht. Das letzte Lebenszeichen der 31-jährigen Grazerin. Nachbarin hörte Schreie Wenige Minuten später soll, so Ermittler, der Ex-Freund in die Wohnung gekommen sein. Nachdem gegen 8 Uhr eine Nachbarin laute Schreie und das Zuknallen von Türen gehört hatte, beobachtete eine Zeugin den Mann dabei, wie er um circa 10 Uhr eine Art Plane zum Auto trug. Zu welch dramatischen Szenen es während dieser zwei Stunden gekommen ist, lässt sich kaum erahnen.

Der Beschuldigte, ein 31-jähriger Slowene, verneinte im Verhör vor Kriminalisten anfangs vehement, mit dem Verschwinden von Stefanie P. etwas zu tun zu haben. Mimte den besorgten Ex-Freund und tischte den Grazer Fahndern mehrmals verschiedene, teils märchenhafte Ausreden auf. Doch die erfahrenen Beamten ließen sich nicht täuschen. Widersprüche aufgedeckt Nach Stunden hartnäckigen Nachfragens deckten sie Widersprüche in den Aussagen des als extrem eifersüchtig beschriebenen Mannes auf. Konfrontierten ihn schließlich mit Beweisen und Fakten, die sein bis dahin dreistes Lügenkonstrukt zusammenbrechen ließen. Sein Leugnen endete unter Tränen. Die darauffolgenden Schilderungen zum Tod von Stefanie P. wertet die Justiz als Schutzbehauptung und spricht von Mordverdacht.

Der Slowene gab nämlich zu Protokoll, dass seine Ex-Freundin im Streit gedroht hatte, sich selbst mit einem Küchenmesser etwas anzutun. Um das zu verhindern, habe er sie von hinten gepackt und gewürgt. Bei einem Gerangel im Wohnzimmer hat sie sich dann versehentlich selbst in den Hals gestochen. Durch festes und langes Zudrücken wollte er die Blutung stillen. Warum er nicht die Rettung alarmierte, konnte der Mann nicht erklären.

Gegenüber Kriminalisten meinte der 31-Jährige ursprünglich, dass sein Auto auf einem Parkplatz vor einem slowenischen Casino zufällig Feuer gefangen hat, gestand dann aber die Brandstiftung, um Spuren zu verwischen. On-Off-Beziehung Auch gab der Slowene, der die Influencerin seit Februar 2020 kannte und mit ihr in einer On-Off-Beziehung lebte, zu, dass er ihre Leiche in einen blauen Hartschalenkoffer gepackt hatte. Mit diesem Gepäckstück war das Paar zuvor in Paris auf Urlaub.