Grazer Influencerin: Ex-Freund bleibt in U-Haft

Der Ex-Freund einer 31-jährigen , getöteten Influencerin aus Graz muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Die Haftprüfungsverhandlung hatte am Donnerstag stattgefunden, bestätigte Christian Kroschl , Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Der Mann soll seine frühere Lebensgefährtin im November des Vorjahres erwürgt, in einen Koffer gepackt und in seinem Heimatland Slowenien verscharrt haben.

Geständnis

Der 31-Jährige hat die Tötung der Grazerin bereits wenige Tage nach der Tat nach seiner Festnahme gestanden. Ihre Leiche wurde in einem Wald unweit der Grenze zu Österreich gefunden.