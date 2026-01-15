Steiermark

Grazer Influencerin: Ex-Freund bleibt in U-Haft

Justizanstalt Graz
Der 31-Jährige hat die Tötung der Grazerin bereits wenige Tage nach der Tat nach seiner Festnahme gestanden.
15.01.26, 13:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Ex-Freund einer 31-jährigen, getöteten Influencerin aus Graz muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Die Haftprüfungsverhandlung hatte am Donnerstag stattgefunden, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Grazerin getötet: U-Haft über verdächtigen Ex-Freund verhängt

Der Mann soll seine frühere Lebensgefährtin im November des Vorjahres erwürgt, in einen Koffer gepackt und in seinem Heimatland Slowenien verscharrt haben.

Geständnis

Der 31-Jährige hat die Tötung der Grazerin bereits wenige Tage nach der Tat nach seiner Festnahme gestanden. Ihre Leiche wurde in einem Wald unweit der Grenze zu Österreich gefunden.

Mehr zum Thema

Femizid
Agenturen  | 

Kommentare