Grazer Influencerin: Ex-Freund bleibt in U-Haft
Der 31-Jährige hat die Tötung der Grazerin bereits wenige Tage nach der Tat nach seiner Festnahme gestanden.
Der Ex-Freund einer 31-jährigen, getöteten Influencerin aus Graz muss weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Die Haftprüfungsverhandlung hatte am Donnerstag stattgefunden, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
Der Mann soll seine frühere Lebensgefährtin im November des Vorjahres erwürgt, in einen Koffer gepackt und in seinem Heimatland Slowenien verscharrt haben.
Geständnis
Der 31-Jährige hat die Tötung der Grazerin bereits wenige Tage nach der Tat nach seiner Festnahme gestanden. Ihre Leiche wurde in einem Wald unweit der Grenze zu Österreich gefunden.
Polizei und Notruf: 133 oder 112
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Männernotruf:
Tel: 0800 246 247 (täglich 0-24 Uhr), www.maennernotruf.at
- Krisenhelpline Männerinfo:
Tel: 0800 400 777 (täglich 0-24 Uhr), https://www.maennerinfo.at/
Kommentare