Drei Tage verschwunden: Hund lief ins Grazer Tierheim retour
Mehrere Tage lang suchte eine Grazer Familie nach „Bud“, einem Mischlingsrüden, den sie erst eineinhalb Wochen zuvor aus dem Tierheim zu sich nach Hause geholt hatte: Der Hund sprang, offenbar erschreckt durch ein ungewohntes Geräusch, aus einem geöffneten Fenster des Hauses und verschwand.
Nun tauchte „Bud“ wieder auf - im Tierheim „Arche Noah“, wo er zuvor monatelang gelebt hatte. Der Rüde stand am Montag plötzlich im „hinteren Bereich“ des Areals, berichtete der „Aktive Tierschutz“.
Die Familie hatte zuvor vergeblich nach dem Ausreißer gesucht, der zum „Probewohnen“ bei ihr war. „Dass ein Hund in einer Schrecksituation entkommt, kann auch erfahrenen Haltern passieren“, hieß es seitens der „Arche Noah“.
„Bud“ bleibt vorerst im Heim
„Bud“ jedenfalls sei ein sehr ängstlicher Hund, der aus dem Ausland stammte und unter widrigsten Bedingungen gehalten wurde. Er wurde erst im Tierheim sozialisiert und an einen geregelten Ablauf gewöhnt. Er bleibt nun vorerst wieder im Heim, da er „aufgrund seiner Schreckhaftigkeit ein möglichst ruhiges Zuhause mit erfahrenen Menschen“ brauche. Mit seiner Kurzzeitfamilie sei man in Kontakt, hieß es: „Sie hat sich sehr um ihn bemüht und alles unternommen, ihn wiederzufinden.“
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