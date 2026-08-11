Drei Tage verschwunden: Hund lief ins Grazer Tierheim retour

Mehrere Tage lang suchte eine Grazer Familie nach „Bud“, einem Mischlingsrüden, den sie erst eineinhalb Wochen zuvor aus dem Tierheim zu sich nach Hause geholt hatte: Der Hund sprang, offenbar erschreckt durch ein ungewohntes Geräusch, aus einem geöffneten Fenster des Hauses und verschwand.

Nun tauchte „Bud“ wieder auf - im Tierheim „Arche Noah“, wo er zuvor monatelang gelebt hatte. Der Rüde stand am Montag plötzlich im „hinteren Bereich“ des Areals, berichtete der „Aktive Tierschutz“.