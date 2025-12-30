Steiermark: Zwei Bernhardiner bissen Yorkshire Terrier tot
- Zwei freilaufende Bernhardiner attackierten in Thal zwei angeleinte Yorkshire Terrier und töteten sie.
- Die Besitzerinnen der kleinen Hunde, eine 61-Jährige und ihre 85-jährige Mutter, wurden bei dem Vorfall verletzt.
- Unklar ist, ob sich die Bernhardiner losgerissen haben oder absichtlich freigelassen wurden; weitere Untersuchungen folgen.
Zwei Yorkshire Terrier wurden in Thal (Bezirk Graz-Umgebung) von zwei Bernhardinern zu Tode gebissen.
85-jährige Frau verletzt
Die freilaufenden Hunde gingen auf die beiden kleinen Tiere los, die von ihrer Besitzerin an Leinen geführt wurden. Als die 61-Jährige und ihre Mutter (85) dazwischen gehen wollten, wurden auch die beiden Frauen verletzt.
Die beiden Grazerinnen waren Montagmittag in der Nähe des Thaler Golfplatzes spazieren, als "plötzlich von hinten kommend zwei offensichtlich freilaufende Bernhardiner-Hunde an ihnen vorbei rannten", berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag.
Hunde reagierten nicht auf Rufe
Deren Besitzerin, eine 66-Jährige aus Graz, rief nach ihren Tieren, doch das war vergeblich. Die wuchtigen Bernhardiner (7 und 2,5 Jahre alt) hielten laut Exekutive direkt auf die beiden zehnjährigen Yorkshire Terrier zu und begannen, sie zu attackieren.
Die 61-Jährige und ihre Mutter versuchten noch, sich schützend vor ihre beiden kleinen Hunde zu stellen, berichtete die Polizei. Doch einer der Bernhardiner "sprang die 85-Jährige mit voller Wucht an": Die Grazerin stürzte und verletzte sich. Die 61-Jährige erlitt eine Bissverletzung an einer Hand.
Bissverletzungen waren tödlich
Die Yorkshire Terrier erlitten so schwere Bissverletzungen, dass einer von ihnen noch vor Ort starb; der zweite starb auf dem Weg in die Tierklinik.
Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, versuchte zu helfen und alarmierte die Polizei. Die 66-Jährige schaffte es, ihre Bernhardiner anzuleinen.
Losgerissen?
Unklar sei derzeit, ob sich die Hunde losgerissen haben oder bewusst von der Leine gelassen wurden, hieß es am Dienstag von der Landespolizeidirektion. Was mit den Bernhardinern passiert, ist ebenso noch fraglich, sie müssen jedenfalls von einem Tierarzt untersucht werden.
