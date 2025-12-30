Steiermark: Zwei Bernhardiner bissen Yorkshire Terrier tot

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwei Yorkshire Terrier wurden in Thal (Bezirk Graz-Umgebung) von zwei Bernhardinern zu Tode gebissen. 85-jährige Frau verletzt Die freilaufenden Hunde gingen auf die beiden kleinen Tiere los, die von ihrer Besitzerin an Leinen geführt wurden. Als die 61-Jährige und ihre Mutter (85) dazwischen gehen wollten, wurden auch die beiden Frauen verletzt.

Die beiden Grazerinnen waren Montagmittag in der Nähe des Thaler Golfplatzes spazieren, als "plötzlich von hinten kommend zwei offensichtlich freilaufende Bernhardiner-Hunde an ihnen vorbei rannten", berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag. Hunde reagierten nicht auf Rufe Deren Besitzerin, eine 66-Jährige aus Graz, rief nach ihren Tieren, doch das war vergeblich. Die wuchtigen Bernhardiner (7 und 2,5 Jahre alt) hielten laut Exekutive direkt auf die beiden zehnjährigen Yorkshire Terrier zu und begannen, sie zu attackieren.

Die 61-Jährige und ihre Mutter versuchten noch, sich schützend vor ihre beiden kleinen Hunde zu stellen, berichtete die Polizei. Doch einer der Bernhardiner "sprang die 85-Jährige mit voller Wucht an": Die Grazerin stürzte und verletzte sich. Die 61-Jährige erlitt eine Bissverletzung an einer Hand. Bissverletzungen waren tödlich Die Yorkshire Terrier erlitten so schwere Bissverletzungen, dass einer von ihnen noch vor Ort starb; der zweite starb auf dem Weg in die Tierklinik.