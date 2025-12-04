Steirische Hilfseinrichtungen schlagen Alarm

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Vor 40 Jahren wurde der Tag des Ehrenamtes von der UNO beschlossen, seit 1986 wird er alljährlich am 5. Dezember begangen. Doch heuer schlagen Hilfseinrichtungen Alarm: Ihnen fehlen zunehmend Freiwillige, die sich in ihrer Freizeit langfristig engagieren. "Zeitspenden fürs Überleben wichtig" Das werde speziell so kurz vor Weihnachten deutlich, überlegt etwa Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich: "Aber Zeitspenden sind für unser Überleben genauso wichtig wie Geldspenden."

Rund 100.000 Arbeitsstunden leisten freiwillige Helferinnen und Helfer allein bei dieser Einrichtung, die Notschlafstellen, Sozialmärkte oder Dauerherbergen für obdachlose Menschen in Graz, Wien und Salzburg betreibt. Warum Freiwillige fehlen Etwa 800 Ehrenamtliche haben die VinziWerke auf ihrer Liste, doch derzeit sei es nur 650 von ihnen möglich, regelmäßig auszuhelfen. Denn immer wieder steigen Helferinnen und Helfer aus oder legen Pausen ein. "Wir merken, dass die Ehrenamtlichen auch selbst zunehmend gefordert sind", begründet Baloch. "Im privaten Umfeld oder weil sie selbst in Notlagen geraten."

Wo Interessierte helfen können Die VinziWerke sind unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Steiermark - 0316 / 58 58 00 oder vinzihaus@vinzi.at

Salzburg - 0676 8742 31 21 oder vinzidach@vinzi.at

Wien - 0676 8742 31 10 oder wiener.vinziwerke@vinzi.at Die Caritas Steiermark hat eine Freiwilligenbörse im Internet eingerichtet.

Das führe zu Lücken in den Dienstlisten; vor allem rund um die Weihnachtsfeiertage seien Dienste sehr schwer zu besetzen. Derzeit suchen die VinziWerke für fast alle Hilfseinrichtungen Unterstützung. Vorkenntnisse sind keine nötig, Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen reichen. Wie viele Menschen helfen Die Österreicherinnen und Österreicher sind sehr engagiert, wenn es um ehrenamtliche Arbeit geht. Eine Erhebung des Sozialministeriums (Stand Ende 2002) zeigt, dass rund 50 Prozent Freiwilligentätigkeiten leisten: Das kann organisiert in einem Verein passieren oder nicht institutionalisiert wie etwa in der Nachbarschaftshilfe.

In der Caritas Steiermark sind rund 2.000 Menschen ehrenamtlich tätig, 2024 waren es konkret 2.093: Sie helfen beim Abholen von Lebensmittelspenden, unterstützen Kinder und Jugendliche in Lerncafés, sortieren Ware aus Kleiderspenden oder helfen in Notschlafstellen. "Die Hilfsbereitschaft nimmt nicht ab, nur die Art des Engagements ändert sich", beschreibt Freiwilligen-Managerin Bettina Heuser. Online-Suche wird wichtiger Das hänge mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen, auch die Digitalisierung spiele eine Rolle. "Der Alltag wird immer flexibler, der Arbeitstag ebenso. Viele Menschen möchten sich dann digital etwas suchen, wo sie kurzfristig helfen können." Dafür wurden eigene Online-Plattformen eingerichtet.