Hangsicherung nach Unwetter: Bahnstrecke in der Steiermark gesperrt

Heftige Unwetter haben am Wochenende speziell in der Steiermark für zahlreiche Straßensperren und Behinderungen gesorgt. Von ÖBB-Streckenteams konnten bereits zahlreiche Reparaturen an Bahnstrecken durchgeführt werden, größere Ausfälle im steirischen Bahnnetz konnten somit vermieden werden, hieß es vonseiten der ÖBB.